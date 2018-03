LUMC gaat oudere patiënt op spoedeisende hulp screenen

LEIDEN - Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden gaat alle oudere patiënten die op de Spoedeisende Hulp (SEH) belanden screenen. Met de screening hoopt het ziekenhuis meer directe en persoonlijke zorg te bieden.

Ouderen die acuut ziek worden lopen een groter risico dan jongere patiënten om hun zelfredzaamheid te verliezen. Het herstel op latere leeftijd verloopt vaker moeizaam. 'Ook kunnen bepaalde ziektes bij ouderen andere symptomen geven', zegt arts-onderzoeker Laura Blomaard.

'Bloeddrukwaardes die voor een jongere patiënt goed zijn, kunnen bij ouderen een alarmsignaal zijn. Zorgverleners zijn zich niet altijd bewust van deze verschillen, daarom is er in de aanloop naar de start van de screening een uitgebreid onderwijsprogramma opgezet', aldus Blomaard.



Opleiding om problemen te herkennen

De kwetsbare oudere patiënten die op de SEH belanden krijgen door de Acuut Presterende Oudere Patient (APOP) studie speciale aandacht vanaf het moment dat ze op de SEH komen. De screening kost twee minuten per patiënt en kan volgens het ziekenhuis veel betekenen voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Naast het feit dat de ouderen worden onderzocht op hun kwetsbaarheid, wordt ook gekeken naar geheugenproblemen van de patiënt. 'Aan de buitenkant kan je niet zien wat een patiënt allemaal onthoudt en of de instructies die wij geven daadwerkelijk nageleefd worden', vertelt Booijen, verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp.



Herken problemen

'Zo ondersteunde ik eens een 87-jarige man. Hij kreeg meerdere instructies in verband met zijn gebroken arm. Op het laatst vroeg ik of hij wist welk jaar het was. 1952 antwoordde hij.’ In hoeverre onthoudt zo iemand dan de instructies en medicijnvoorschriften? ‘Als verpleegkundigen kunnen wij in die gevallen door korte interventies ervoor zorgen dat iemand veilig naar zijn thuissituatie terug kan keren', voegt Booijen toe.

De screening is ontwikkeld na het volgen van 2500 ouderen die sinds 2016 op de SEH van het LUMC, Alrijne, Erasmus MC en het Bronovo bezochten. De ouderen die weer naar huis gaan worden een dag later nog gebeld met de vraag of alles goed is. Dan wordt gevraagd of de patiënt alles begrepen heeft en of er thuis problemen zijn.