Deel dit artikel:











PVV: geen plaats voor islam in Zoetermeer Jeremy Mooiman PVV

ZOETERMEER - De lijsttrekker van de PVV in Zoetermeer vindt dat er in zijn gemeente geen plaats is voor de islam. Dat zei PVV'er Jeremy Mooiman in Muijs in de Morgen op Radio West. Het streven van de PVV is dat er geen moskeeën meer bijkomen en bestaande gebedshuizen gesloten worden.

'De islam is een haatdragende en totalitaire ideologie, die geen plaats heeft in Zoetermeer', zo zei Mooiman. Voor de gebouwen die gesloten worden, kan een andere bestemming worden gevonden. En het sluiten van gebedshuizen kan, volgens Mooiman, door gebruik te maken van gemeentelijke regels die voorzien in de bestemming van een pand. Een moskee is volgens Mooiman een plek waar een 'hele grote groep mensen geïndoctrineerd wordt door de islam. We hebben niks tegen de mensen, maar wel tegen het gedachtegoed van de islam.' Mooiman benadrukte dat hij niet burgers uit Zoetermeer wil weren. Het gaat volgens hem alleen om de ideologie die verwerpelijk is. » Op 21 maart 2018 gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier het laatste nieuws.