IJs op de weg leidt tot files op de A4: volg hier de laatste ontwikkelingen

REGIO - Het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heeft donderdagmiddag last van flinke vertraging door ijsvorming in het Ringvaart-Aquaduct. Lange tijd waren twee rijstroken afgesloten. De weg werd tijdelijk vrijgegeven, maar rond 14.15 uur ging de linkerrijstrook dicht, wat weer veel vertraging oplevert. Ook het verkeer de andere kant op heeft last van ijs op de weg. Kort na 15.00 uur liet Rijkswaterstaat weten dat de weg weer ijsvrij is en alle rijstroken beschikbaar zijn voor het verkeer.

16.03 uur: De problemen bij het Limes Aquaduct zijn weer verholpen. De weg is vrij.

Ook in het Limes Aquaduct bij Leiderdorp treedt ijsvorming op. In de richting van Den Haag is daarom de linkerrijstrook dicht. Hier is de Lavastorm van Rijkswaterstaat bezig om het ijs te verwijderen.

14.15 uur: Linkerrijstrook is afgesloten



14.03 uur: Alle rijstroken op de A4 zijn weer beschikbaar, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Op het ijs is gladheidsbestrijding toegepast. 'In principe is het nu opgelost, maar we houden het in de gaten', aldus Rijkswaterstaat. Oorzaak van de ijsvorming is een gesprongen waterleiding, waardoor water via de voegen naar boven komt.

13.53 uur: De weg is tijdelijk vrij. Als de file wat is opgelost, wordt de linkerrijstrook afgesloten om het te kunnen verwijderen.

13.30 uur: Rijkswaterstaat adviseert om te rijden via de A12, de N44 en de A44.



Er staat water op de weg, dat ijs vormt. Volgens de ANWB moeten automobilisten rekening houden met zeker een uur vertraging tussen Zoeterwoude-Rijndijk en knooppunt Burgerveen.

