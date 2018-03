Deel dit artikel:











Man overvalt tankstation Noordwijkerhout met hamer Overval Tankstation Noordwijkerhout | Flashlight Fotografie

NOORDWIJKERHOUT - Het Total tankstation aan de Herenweg in Noordwijkerhout is donderdagochtend overvallen. De verdachte is zonder buit weggevlucht in de richting van De Brink, meldt de politie.

Een onbekende man bedreigde donderdagochtend een medewerker van het

tankstation met een hamer. Dat mislukte, omdat de eigenaar de overvaller met een stok het tankstation uitjoeg. Niemand raakte gewond. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer dertig jaar oud. Hij is 1.80 cm lang en draagt een lichtblauwe trui met witte letter op de voorzijde. Verder draagt de man een trainingsbroek en zwarte gympen met roze zolen.