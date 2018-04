Alles over de zaak-Orlando Boldewijn: 'Een mooie jongen van binnen en van buiten'

DEN HAAG - Op maandagavond even voor 20.30 uur vinden duikers het lichaam van Orlando Boldewijn. Daarmee komt een einde aan meer dan een week onzekerheid voor zijn vrienden en familie. Die beschrijven hem als een open, vrolijke jongen, die altijd lachte en dol was op toneel. 'Het was gewoon een mooie jongen van binnen en van buiten'.

Het lichaam van de 17-jarige Rotterdammer wordt gevonden in het water dat ingeklemd ligt tussen de Rijswijkse Waterweg, het Bitterzoetpad en het Van der Wolfwater in de Haagse wijk Ypenburg. Orlando kwam op zondagavond niet thuis na een afspraakje dat hij had gemaakt via de datingapp Grindr. Een app voor homoseksuele mannen. Dit zijn de laatste bekende bewegende beelden van hem:

'Afgezet in Ypenburg'

Orlando woonde met zijn moeder, broertje en zusje in Rotterdam-Noord. Overdag volgde hij een tweetalige Havo. Orlando maakte regelmatig afspraken via sites en apps. Zondag 18 februari had hij een afspraakje in Den Haag. Hij ging daarheen met de tram en de RandstadRail Volgens zijn vrienden en familie bleef hij nooit zo maar weg zonder iets van zich te laten horen. Ook zou hij nooit school- of werkverplichtingen missen hierdoor.

De man waar hij een afspraak mee had, heeft aan de politie verteld dat hij Orlando heeft afgezet bij een school in de buurt van het Böttgerwater in Ypenburg. De man is gehoord als getuige, hij is geen verdachte in de zaak. Volgens de man zou Orlando van daaruit terugreizen naar Rotterdam, maar hij kwam daar nooit aan.

Een goede vriendin van Orlando, Noha vertelt dat zijn moeder rond elf uur die avond een bericht krijgt van haar zoon. 'Het duurde ietsje langer, ik kom er zo aan.'



Twijfel over berichten

Maar Noha en moeder twijfelen of Orlando de afzender van dit bericht is omdat het taalgebruik heel anders is, volgens Noha. 'Het is niet wat we gewend zijn als vrienden en hij praat ook nooit zo tegen zijn moeder.'

Volgens Noha kort Orlando woorden altijd af in zijn berichten.'Dat doet hij normaal in elk berichtje, dat heeft hij in dit bericht niet gedaan.'



Flyeren in Rotterdam

De berichten zijn het laatste teken van leven dat vernomen wordt van Orlando. Daarna wordt zijn telefoon niet meer gebruikt en wordt er ook geen geld meer opgenomen van zijn rekening.

Als Orlando maandag nog niks van zich heeft laten horen doen zijn vrienden aangifte van zijn vermissing bij de politie. Klasgenoten verspreiden flyers in het centrum van Rotterdam, met daarop een foto van Orlando.



'Een tiental tips'

Een week later, zondag 25 februari treedt de politie actief naar buiten met hun zorgen over de vermissing. Er wordt door agenten een flyeractie gehouden in de wijk Ypenburg en in het openbaar vervoer. In het nabijgelegen winkelcentrum worden posters opgehangen.

Na de flyeractie krijgt de politie 'een tiental tips binnen'. Maar het is 'specifieke informatie', die maandag via Meld Misdaad Anoniem binnenkomt bij de politie, die er voor zorgt dat duikers gaan zoeken in het water in Ypenburg en het lichaam van de vermiste jongen vinden. Hoe hij daar terecht is gekomen is, is dan nog onduidelijk.



Onderzoek in Ypenburg

De hele avond wordt er op de vindplek onderzoek gedaan. De plek blijft ook 's nachts afgesloten en wordt constant bewaakt. De volgende dag gaat het onderzoek verder. Leden van de dienst forensische opsporing - de mannen in witte pakken - onderzoeken de vindplaats en een houten vaartuig. Waarom ze dat doen, blijft onduidelijk.

Ondertussen ontstaat even verderop, bij een boom langs het fietspad aan het Bitterzoetpad, een herdenkingsmonumentje voor Orlando. Er staan foto's, liggen bloemen en branden kaarsen. Even zijn er plannen voor een herdenking op dinsdagavond.



'Herkenning in zijn verhaal'

Maar de organisatie verplaatst de herdenking naar theater de Vaillant in de Haagse Schilderswijk. Volgens de organisatie doen ze dat op last van de politie. Die zeggen dat ze de bijeenkomst niet hebben verboden. In het theater komen enkele tientallen van de LHBT-gemeenschap bij elkaar. Ze kenden Orlando niet, maar 'herkennen zich in zijn verhaal', zeggen ze.

Een dag later opent ook de school van Orlando in Rotterdam de deuren voor de leerlingen. Er is een herdenkplek ingericht op het Wolfert Tweetalig, waar mensen een boodschap kunnen achterlaten. Volgens directeur Arnold Koot wordt er naast het delen van verdriet ook gelachen om de grappige dingen die Orlando deed tijdens de toneelvoorstellingen en om zijn aanstekelijke lach. 'Het is goed voor ons allemaal om hier bijeen te zijn', aldus Koot.



Borden geplaatst

Ondanks de vondst van zijn lichaam blijft de politie getuigen oproepen om zich te melden. Ook zijn er borden geplaatst in wijk Ypenburg, met verzoek om informatie. De politie is specifiek op zoek naar een groep vissers die regelmatig vist langs het Bitterzoetpad. Omdat het vermoeden bestaat dat de vissers Polen zijn, is de oproep ook in het Pools vertaald.

