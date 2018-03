Verkiezingsserie LalaLaak deel 4: Vrijwilliger meets politiek

DEN HAAG - Meer contact tussen medewerkers van de Weggeefwinkel en raadsleden uit het Haagse stadhuis. Dat zou helpen om het onderling begrip te verbeteren. Het is een van de conclusies die getrokken wordt na de ontmoeting tussen twee politici en vrijwilligers van de Weggeefwinkel en Wijkbus Laak. Dit is deel vier van de verkiezingsserie LalaLaak.

Stadsdeel Laak in Den Haag is een wijk met uitdagingen. Het is samen met Escamp het stadsdeel met de meeste mensen met een laag inkomen. Van de bewoners moet 27 procent rondkomen van een minimum inkomen. Daarmee hangt samen dat de werkloosheid hoog is.

Maar er zijn verschillende initiatieven die het leven voor sommige mensen makkelijker maken. Zoals de Weggeefwinkel waar mensen met een laag inkomen spullen kunnen krijgen. En Wijkbus Laak die voornamelijk ouderen naar afspraken brengt. De vrijwilligers van deze projecten ontmoeten twee raadsleden uit het Haagse stadhuis.



Consumptiehuis De Aanloop

De ontmoeting is in Consumptiehuis De Aanloop, midden in Laak. Peter van Eijk is eigenaar van De Aanloop en gastheer deze ochtend. Hij verwelkomt Thea Heeneman vrijwilliger van de Weggeefwinkel en Moreno Daflaar en Bilal Sahin van Vadercentrum Adam. Ook zijn Hans Spliet en Wim Post van Wijkbus Laak aanwezig. Ze ontmoeten Bulent Aydin van de Haagse PvdA en Richard de Mos, lijsttrekker van Groep de Mos.

'Het zou goed zijn als politici wat meer betrokkenheid tonen met de Weggeefwinkel', steekt Thea Heeneman van wal. 'Dat ze eens naar de Weggeefwinkel komen bijvoorbeeld.' Richard de Mos geeft toe dat hij nog nooit in de Weggeefwinkel is geweest. 'Ik ben daar nog nooit geweest, maar ik wil graag een afspraak maken om eens langs te komen.'



Schimmelhuizen

Volgens de twee politici is het altijd goed om je gezicht in de stad te laten zien en betrokken te zijn. 'Maar het is niet zo dat we hier nooit komen', zegt Aydin. 'We zijn hier regelmatig om de problemen in kaart te brengen. We proberen wat te doen aan bijvoorbeeld overbewoning en schimmelhuizen. We lossen ze niet direct op, maar we zetten ze wel op de agenda.'

Volgens Moreno Daflaar van het Vadercentrum weten veel mensen bovendien niet wat de gemeente voor ze kan doen. Ze kennen bijvoorbeeld bepaalde regelingen niet die ze financieel kan helpen. 'Wij wijzen ze daar op, maar het zou helpen als er bijvoorbeeld een politiek spreekuur op het Vadercentrum zou zijn.' Daar willen de politici over nadenken.



Luisteren

Hans Spliet van Wijkbus Laak heeft een op het oog simpele opdracht aan de heren politici. 'Luisteren. Dat is het belangrijkste. En geef je buurman een glimlach, dan ben je er al. Ik zei het van de week nog tegen mijn vrouw. We wonen al zo lang hier en in al die tijd hebben we nog nooit ellende meegemaakt.'

En dat ziet ook Aydin van de PvdA. 'Rellen op het Jonckbloetplein zijn er niet meer. Ik weet vanuit mijn ervaring als voormalig wijkagent in Laak hoe de jaarwisseling vroeger in de wijk verliep. Ook dat is veranderd. Het gaat dus best goed met Laak.'

Nog een paar weken en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Omroep West duikt deze week in aanloop naar 21 maart onder in stadsdeel Laak. Het is een wijk met veel armoede en weinig betrokkenheid bij de politiek. Maar er zijn ook initiatieven die het leven in het stadsdeel makkelijker maken. Dit was het laatste deel van de verkiezingsserie LalaLaak.

