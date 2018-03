Chef'Special ook op Zomerspektakel Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 13.000 mensen die een kaartje hebben gekocht voor de vrijdagavond van het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn krijgen ook Chef'Special te zien, meldt mediapartner Studio Alphen. Eerder was al bekend dat DI-RECT en Anouk optreden.

In een week tijd waren alle 13.000 kaarten voor het Zomerspektakel aan het Meer verkocht. In overleg met de gemeente Alphen is besloten nog eens 1.000 kaartjes ter beschikking te stellen voor de optredens op 1 juni.

Het terrein wordt vergroot om de extra bezoekers aan te kunnen, heeft de organisatie bekendgemaakt. Die laatste kaarten gaan zaterdag in de verkoop.

LEES OOK: DI-RECT valt in de prijzen tijdens Edison Pop 2018