Politie zoekt vissers en plaatst billboards in zaak Orlando Politie plaatst billboards in onderzoek naar dood Orlando Boldewijn | Foto: Regio15

DEN HAAG - De Haagse politie is op zoek naar mensen die gevist of gevaren hebben rond het tijdstip dat Orlando Boldewijn werd vermist tot het moment dat zijn lichaam werd gevonden in het Böttgerwater in de wijk Ypenburg. Ook heeft de politie meerdere billboards geplaatst in die omgeving. Door de billboards hoopt de politie meer getuigen te spreken.

Op het bord staat dat de politie graag wil weten wat er met tiener gebeurd is. Volgens hen zijn tips en getuigen van groot belang. Ook wordt benadrukt dat de kleinste details voor het onderzoek relevant kunnen zijn. 'Laat het ons weten wanneer u informatie heeft!', aldus de politie. De Rotterdamse Orlando verdween op 18 februari, nadat hij in Den Haag een afspraak had gehad via een dating-app. De man met wie Orlando een afspraak had, vertelde de politie dat hij de jongen na hun ontmoeting had afgezet bij het Böttgerwater. De politie zegt de man waarmee Orlando een afspraak had niet als verdachte te zien, maar als getuige. Afgelopen zondagavond sloeg de politie alarm om de vermissing van de jongen. De politie hield er toen al rekening mee dat de jongen iets was overkomen.





