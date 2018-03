Zeven kandidaten voor nachtburgemeester Den Haag

DEN HAAG - Er zijn zeven kandidaten in de race om de nieuwe nachtburgemeester te worden. Dat maakte Joeri Gordijn van de Haagse Nachtraad donderdag bekend bij mediapartner Den Haag FM.

De huidige nachtburgemeester René Bom legt vanwege gezondheidsredenen zijn taken neer. Om zijn opvolger aan te wijzen heeft de Haagse Nachtraad een verkiezing in het leven geroepen. Tientallen kandidaten hebben zich de afgelopen weken aangemeld. Uit alle sollicitaties is een voorselectie van zeven prsonen gemaakt die doorgaan naar de online stemronde. Aan de hand van de publieksstemmen en de stemmen uit de Nachtraad zal de nachtburgemeester voor een periode van twee jaar worden gekozen.

Degenen die gaan strijden om het nachtburgemeesterschap zijn: ras-Hagenees Cary van Rheenen, onder meer bekend van het duo Gebroeders De Gier, zanger Pat Smith, gitarist Remco Visker, stagemanager van het Paard Willem Verheij, Zamba-Jan Bakana (bekend als DJ, Odd Mind) en Sjoerd van Schuylenburch (Sunny Sjoerd).

Zoë van Eldik, die vorig jaar een demonstratie organiseerde tegen de betutteling in het Haagse uitgaansleven, is de enige vrouw die kandidaat is.

Op 17 maart wordt in het Paard de nieuwe nachtburgemeester bekendgemaakt.