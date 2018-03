Deel dit artikel:











GroenLinks Den Haag steekt miljoenen in duurzame woningen Arjen Kapteijns. | Foto GroenLinks

DEN HAAG - GroenLinks in Den Haag wil in vier jaar tijd vijftigduizend woningen duurzaam maken. De operatie is vooral gericht op wijken waar veel huizen in slechte staat zijn, zoals Escamp, Laak, Moerwijk en Spoorwijk. De partij wil dat er een duurzaamheidsfonds komt met daarin vijfhonderd miljoen euro.

Als het aan GroenLinks ligt steekt de gemeente Den Haag honderd miljoen euro in het fonds. Het Rijk, de Europese Unie, woningbouwcorporaties, energiebedrijven, banken, institutionele beleggers en pensioenfondsen moeten het fonds aanvullen tot vijfhonderd miljoen. De bedoeling is dat huiseigenaren en huurders het fonds kunnen gebruiken om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen om hun woningen energieneutraal te maken. Het gaat dan om dak- en vloerisolatie, dubbel glas, zonnepanelen of duurzame warmte.

Slechte staat GroenLinks richt zich vooral op Escamp, Laak, Moerwijk en Spoorwijk. Dat doet de partij omdat veel huizen in deze wijken er slecht aan toe zijn. Zo kampen veel woningen met schimmel- en vochtproblemen. 'Den Haag moet koploper worden op het gebied van duurzaamheid', zegt GroenLinks-lijsttrekker Arjen Kapteijns. 'Goede intenties zijn niet genoeg, we moeten lef hebben om het nu ook gewoon te doen.'

Schone stad Arjen Kapteijns erkent dat een duurzaamheidsfonds met daarin vijfhonderd miljoen euro, ambitieus is. Kapteijns: 'Maar deze investering betaalt zich dubbel en dwars terug. Het levert ons een schonere stad op, betere wijken, comfortabele huizen en een lagere energierekening voor de Hagenaars die dit het hardst nodig hebben.'