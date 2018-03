Eigenaar tankstation jaagt overvaller winkel uit met honkbalknuppel

NOORDWIJKERHOUT - Tankstationeigenaar Piet van Dam uit Noordwijkerhout heeft donderdagochtend een overvaller zijn zaak uitgejaagd met een honkbalknuppel. 'Ik riep. 'je gaat klappen krijgen' en zwaaide met mijn honkbalknuppel,' vertelt Van Dam een paar uur na de overval. De dader ging er zonder buit vandoor.

Rond 9.30 uur staat Piet van Dam alleen in de winkel van het pompstation aan de Herenweg in Noordwijkerhout. 'Ik legde wat spullen weg vlakbij de ingang. Toen kwam opeens die man binnen. Capuchon over zijn hoofd en boodschappentas in zijn hand,' vertelt Van Dam.

De overvaller liep naar Van Dam toe en schreeuwde: 'Money, money!' en hij wees naar zijn boodschappentas. Van Dam aarzelde geen moment en liep naar de toonbank, waar hij een honkbalknuppel bewaart. 'Die overvaller zwaaide met een hamer en ik pakte mijn knuppel. 'Wegwezen, want je gaat klappen krijgen!' riep ik.'



Niet onder de indruk

De overvaller ging ervandoor zonder buit in de richting van De Brink. 'Ik ben absoluut niet onder de indruk', vertelt Van Dam. Hij is gewoon aan het werk en zou het zonder twijfel de volgende keer weer doen. 'Tenzij ze gaan zwaaien met een pistool, daar kan ik niet tegenop.'

De politie is op zoek naar de dader. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar. Hij is 1.80 cm lang en draagt een lichtblauwe trui met witte letters op de voorkant. Verder draagt de man een trainingsbroek en zwarte gympen met roze zolen.



Middag vrij

Van Dam is nooit eerder overvallen. 'Ik ben niet bang, ook nu niet. Maar vanmiddag neem ik lekker even vrij. Vooral omdat ik de hele ochtend al gebeld wordt hierover.'