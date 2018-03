A4 bij Rijswijk weer open na ongeval

RIJSWIJK - De A4 van Rotterdam richting Den Haag is weer vrij. Donderdagmiddag gebeurde bij Rijswijk een ongeluk met vier voertuigen. Drie rijstroken werden tijdelijk afgesloten, waardoor een flinke file ontstond.

Het verkeer op de A4 had donderdag al eerder hinder van een flinke file. In het Ringvaart-Aquaduct richting Amsterdam ontstond ijs, waardoor meerdere rijstroken werden afgesloten. De Utrechtsebaan was een groot deel van de ochtend afgesloten door ijs op het wegdek

