Gesprongen waterleiding zorgt voor natte voeten in Gouda

GOUDA - Door een gesprongen waterleiding hebben 24 huishoudens aan het Raaigras in Gouda donderdagochtend zonder water gezeten. Rond 09.00 uur knapte de waterleiding, daardoor stond de straat enige tijd blank. Drie uur later kregen de huizen weer water uit de kraan, aldus een woordvoerder van waterbedrijf Oasen.

Volgens de woordvoerder liep het water nadat het lek gerepareerd was snel weer weg. De oorzaak van het lek is onbekend,'maar zou niks met de vrieskou te maken hebben', aldus Oasen.

Het waterbedrijf raadt bewoners van het Raaigras aan om drink tot aankomende maandag te koken. 'Omdat de waterleiding open is geweest bestaat een kleine kans dat er vuil of zand in de leiding is gekomen. Bij zulke situaties is de standaard procedure om het water vier dagen niet te consumeren zonder dat het gekookt is. Voor douchewater geldt deze voorzorgsmaatregel niet.'