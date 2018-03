Na seks voor rijles, mogelijk al vanaf 1 juli VOG voor rijschoolhouders

DEN HAAG - Als de Tweede Kamer snel een beslissing neemt, kunnen rijschoolhouders al vanaf 1 juli verplicht worden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Een voorstel hiertoe wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Met de verplichting van een VOG moet het mogelijk worden om malafide rijschoolhouders uit de branche te weren.

De roep om een VOG kwam op na berichten in 2015 dat sommige rijschoolhouders hun lessen in natura laten betalen. Ook in Den Haag komt dat nog steeds voor. Brancheorganisatie BOVAG vroeg destijds om maatregelen. Ook nu wil de BOVAG nog steeds dat er wat gebeurt.

Seks in ruil voor rijlessen is weliswaar niet illegaal zolang de cursist meerderjarig is, maar het is wel slecht voor het imago van de branche, zo zegt een woordvoerder. 'We moeten voorkomen dat de branche geassocieerd gaat worden met prostitutie.' Rijschoolhouders die bij de BOVAG zijn aangesloten moeten al een VOG hebben, maar de brancheorganisatie wil dus zo'n verklaring voor iedereen die rijlessen aanbiedt.



Reactie minister

Minister Cora Van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur wil nog verder gaan, zo laat ze ons schriftelijk weten: 'We moeten de rotte appels in de rijschoolbranche aanpakken om dit soort praktijken tegen te gaan. Daarom wordt het binnenkort voor alle rij-instructeurs verplicht om een VOG te hebben, maar dat vind ik nog niet genoeg. Ik zoek daarom samen met het CBR en de branche naar verbetering van de kwaliteit van de rijschoolbranche.'

Op internet zijn nog steeds advertenties te vinden van mannen die zelf rijlessen aanbieden, of die aanbieden om rijlessen van jonge vrouwen te betalen in ruil voor seks. Omdat ook minderjarigen tegenwoordig rijles mogen nemen kan dat tot strafbare feiten leiden. 'Het is een zaak van justitie om te kijken of de wet wordt overtreden,' aldus de BOVAG. De adverterende rijschoolhouders zelf weten in elk geval precies wat ze wel en niet kunnen maken: ze vragen allemaal om vrouwelijke cursisten van boven de achttien.