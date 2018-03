Plastic/rubberen vis gezocht voor een fotoshoot

DEN HAAG - Ben jij iemand die houdt van vissen en plastic/rubberen vissen in verschillende formaten thuis hebt liggen? Dan kun je helpen bij de volgende missie!

Jessica Changsingpang uit Alphen aan den Rijn is fotograaf en houdt binnenkort verschillende fotoshoots. Voor een fotoshoot die gepland staat, heeft ze iets bijzonders nodig wat je niet bij iedere fotoshoot voorbij ziet komen.

Ze is namelijk op zoek naar een plastic/rubberen vis. Dit is niet een speelgoedvis die je kunt vinden in de speelgoedwinkels, maar een plastic/rubberen vis met een speciale afmeting. De vis moet zo groot mogelijk zijn (het liefst vanaf 1.20m tot heel groot)

Heb jij een vis/haai van rubber of plastic thuis liggen of weet je waar Jessica dit kan kopen? Laat het dan weten en stuur een mail naar superdebby@omroepwest.nl.