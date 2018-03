Zoetermeerse man (64) langer vast na dood 53-jarige vrouw

ZOETERMEER - De man van 64-jaar oud die vastzit voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 53-jarige Zoetermeerse vrouw, blijft in ieder geval twee weken langer in voorarrest. Dat heeft het OM bekendgemaakt.

Buren aan het Notarisappelhof vertelden eerder aan Omroep West dat de werknemer van de vrouw bij hen aanbelde, omdat de ze niet op haar werk was verschenen. De politie werd gebeld en vonden de dode vrouw. Gezien de omstandigheden waaronder agenten de vrouw aantroffen, wordt een misdrijf niet uitgesloten, aldus de politie.

Het is onduidelijk of de man die is opgepakt de partner van het slachtoffer is.