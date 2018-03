Westlandse schaatsers herstellen oude traditie met 'ijsmoppen'

WESTLAND - Voor het eerst in jaren is het ijs dik genoeg om een oude traditie in ere te herstellen. Een groep van 22 Westlanders heeft een schaatstocht van Wateringen naar Vlaardingen gemaakt om daar de ouderwetse 'ijsmoppen' te eten.

Waar die ijsmoppen vandaan komen? Bij bakker Hazenberg in Vlaardingen, die deze koekjes bakte voor de Westlanders die over de vaart naar Vlaardingen kwamen schaatsen om in café De Kroon een borreltje te drinken. Met een zakdoek vol ijsmoppen, als bewijs dat ze echt in Vlaardingen waren geweest, konden deze Westlanders vervolgens weer terug naar huis.

Dit jaar begon de tocht van café De Bonte Haas in Wateringen en eindigde hij bij Bierlokaal Antonius (voorheen café De Kroon). 'Gewoon van De Bonte Haas over het ijs', jubelt Westlander Stefan Stolk, die de schaatstocht maakte, bij de WOS, mediapartner van Omroep West. 'Het is 2018, het ken!'

