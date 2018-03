Erik van Driel wordt nieuwe hoofdcoach hockeyheren HDM

DEN HAAG - De hockeyheren van HDM hebben vanaf volgend seizoen een nieuwe hoofdcoach. Erik van Driel neemt per ingang van het nieuwe hockeyjaargang de taak over van Ronald Hugers. Van Driel is geen onbekende bij de Haagse hockeyclub. Hij was vijf jaar lang de trainer van de vrouwen van HDM.

Hugers is op dit moment bezig aan zijn tweede jaar met de hockeyheren. Met het team promoveerde hij afgelopen seizoen enigszins verrassend naar de hoofdklasse. ‘Hugers heeft de jonge groep spelers vorig seizoen snel ontwikkeld en naar de Hoofdklasse geleid', is te lezen in een persbericht van de club.

'HDM waardeert ook dit seizoen de deskundigheid, ervaring en betrokkenheid van Ronald in de verdere ontwikkeling van de onervaren spelers in het avontuur in de Hoofdklasse.'



Hekkensluiter

In de hoofdklasse heeft HDM het echter knap lastig. Het team pakte in dertien wedstrijden slechts één punt en is daardoor de hekkensluiter. Aankomend weekend wordt de competitie weer hervat. Oranje-Rood is dan de tegenstander van de Hagenaars.