Te veel ganzen in Zuid-Holland: jagers moeten vogelpopulatie in evenwicht brengen

Ganzen zorgen voor overlast in Zuid-Holland (foto: ANP)

REGIO - Er zijn te veel ganzen in Zuid-Holland en daarom mag er weer op de vogels worden gejaagd. Dat heeft de provincie bekendgemaakt. De gans veroorzaakt schade aan grasland, rietvelden en jonge planten én vormt bovendien een risico voor het vliegverkeer.

Om het aantal ganzen weer in evenwicht te brengen, mogen jagers tijdelijk op de vogels schieten. Naast jagen zijn er ook andere methoden om het aantal ganzen terug te dringen. Gemeenten en boeren werken samen met de Faunabeheereenheid aan nestbewerking. Ganzeneieren worden dan bewerkt om te voorkomen dat deze uitkomen.

De geregistreerde schade aan landbouwgewassen bedraagt volgens de provincie jaarlijks honderdduizenden euro’s. De daadwerkelijke schade is naar verwachting groter, omdat niet alle agrariërs hun schade melden. Daarnaast zijn er omvangrijke schades aan natuur- en recreatieterreinen.



Overlast rondom luchthaven

In september vorig jaar meldde Rotterdam The Hague Airport al steeds meer last te hebben van de gans.

LEES OOK: Ganzen houden mensen uit hun slaap in en rond Den Haag: 'Er zijn meer vogels dan er plek is'