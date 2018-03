Tip over vindplaats lichaam Orlando kwam via Meld Misdaad Anoniem

DEN HAAG - De tip die leidde tot de vondst van het lichaam van de 17-jarige Orlando Boldewijn is bij de politie binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem. Dat heeft de politie donderdag laten weten. Met billboards in Ypenburg roept de politie getuigen op meer informatie te delen.

De politie zoekt mensen die in het gebied gevist of gevaren hebben vanaf het tijdstip dat Orlando Boldewijn werd vermist (zondag 18 februari) tot het moment dat zijn lichaam werd gevonden (maandagavond 26 februari) in het Böttgerwater in de wijk Ypenburg.

Orlando keerde na een afspraakje in Den Haag niet terug naar huis. De man met wie Orlando een afspraak had, heeft de politie verteld dat hij de jongen na hun ontmoeting had afgezet bij het Böttgerwater. Afgelopen zondagavond sloeg de politie alarm omdat er rekening mee werd gehouden dat de jongen iets was overkomen.



Maandagavond werd door duikers gericht gezocht in het water aan de Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. Daar werd het lichaam van Orlando aangetroffen. Uit sectie moet blijken hoe Orlando om het leven is gekomen. Het is nog niet duidelijk of het om een misdrijf gaat. De politie zegt de man waarmee Orlando een afspraak had niet als verdachte te zien, maar als getuige.

