Nog even geduld! De fontein op het Binnenhof is bijna gerenoveerd

DEN HAAG - Terwijl de meeste bouwvakkers in Den Haag ijsvrij hebben, wordt in een verwarmde tent op het Binnenhof de laatste hand gelegd aan de fontein, die al bijna twee maanden gerenoveerd wordt. Dat meldt mediapartner Den Haag FM.

'Elke tien jaar halen we de fontein helemaal uit elkaar om te kijken wat er aan moet gebeuren', vertelt projectleider Jacco van der Vegte van het Rijksvastgoedbedrijf. 'We halen dan roest weg, maken de fontein helemaal schoon en zorgen dat al het schilder- en verguldwerk opnieuw gedaan wordt.' Ook de voegen van het mozaïek in de waterbak van de fontein worden onder handen genomen.

De renovatie kost zo’n 120.000 euro. 'Dat is een flink bedrag', vindt ook Van der Vegte, 'maar nodig om ervoor te zorgen dat we dit unieke object met z’n allen goed kunnen onderhouden en bewaren.' Als alles goed gaat, is de fontein vanaf de laatste week van maart weer in volle glorie te bewonderen.

