'Onherstelbare schade aan beschermd natuurgebied door aanleg Duinpolderweg'

HILLEGOM - De voorgenomen aanleg van de Duinpolderweg tussen de N205 bij Hoofddorp en de N208 bij Hillegom, zal onherstelbare schade toebrengen aan kwetsbare natuur en historisch waardevol landschap. Dat vindt Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, die de noodklok luidt.

De weg loopt dwars door de beschermde Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom. Omdat dit natuurgebied van groot maatschappelijk belang is, zijn er door de Raad van State voorwaarden gesteld aan de inrichting, het beheer en het gebruik van de polder. Volgens Het Zuid-Hollands Landschap staan de plannen met de Duinpolderweg hiermee op gespannen voet.

In het gebied leven onder meer de bedreigde grutto, maar ook de scholekster, tureluur, kievit en kleine plevier. Daarnaast is het de plek waar de smient en watersnip overwinteren. Volgens Het Zuid-Hollands Landschap is het zeer aannemelijk dat de aanleg van de Duinpolderweg leidt tot een afname van het aantal vogels in het gebied.

