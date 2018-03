Deel dit artikel:











Achttien maanden cel geëist tegen hardleerse Naaldwijkse drugsdealer Cocaïne (foto: ANP)

NAALDWIJK - Een 24-jarige Naaldwijker was vorig jaar slechts een week uit de gevangenis of hij ging alweer de fout in. Hij heeft zijn straf voor het handelen in cocaïne uitgezeten. Maar de man is hardleers: hij wordt al snel opgepakt met een hoeveelheid harddrugs op zak. En daar blijft het niet bij. Het gebeurt nog een keer.

De officier van justitie vindt het verontrustend dat de man na zijn eerdere celstraf terugvalt in zijn oude criminele leven en eist achttien maanden cel tegen hem, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook het voorwaardelijke deel van zijn laatste veroordeling, twee maanden cel, wordt hem opgelegd. Het begint allemaal in juli 2017, als er melding wordt gemaakt van een drugsdeal waarbij een auto betrokken is. De auto wordt opgespoord en daarin treft de politie de verdachte samen met een andere man aan. Tijdens het fouilleren wordt een een klein papieren gevouwen envelopje (ponypack) met cocaïne gevonden. Ook in de auto worden er drugs gevonden. De man wordt aangehouden, maar verzet zich hevig.

Onderzoek Als de man zijn straf heeft uitgezeten, wordt het de politie duidelijk: de man heeft het dealen weer opgepakt. Er wordt een onderzoek naar hem ingesteld. Op 21 november wordt de man opnieuw gecontroleerd in een auto, dit keer is dat in Naaldwijk. Hij wordt verzocht uit te stappen, maar dat weigert hij. Hij geef gas en er volgt een achtervolging. Pas in zijn eigen tuin weet de politie hem aangehouden. Om hem heen ligt geld, ponypacks en een telefoon. Hij wordt aangehouden. Na een onderzoek in zijn huis blijkt dat daar ook nog zeven ponypacks met drugs liggen, twintig telefoons en 23.238 euro aan contant geld.