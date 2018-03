West Wekker: inzamelingsactie voor Orlando en award voor Roze Règâhs

DEN HAAG - Goedemorgen! Lekker geslapen? Het is bijna weekend. Voordat je aan de laatste dag van de week begint, lees je in de West Wekker het belangrijkste nieuws van afgelopen avond. Zo is er voor de in Ypenburg gevonden Orlando Boldewijn een inzamelingsactie gestart om hem een bijzonder afscheid te geven.

1. Vrienden en nabestaanden zamelen geld in voor overleden Orlando (17)

Vrienden en nabestaanden van Orlando (17) zijn een inzamelingsactie gestart. Het geld wat ze ophalen is bedoeld om de 17-jarige Rotterdammer een bijzonder afscheid te geven. Daarvoor is al snel ruim 30.000 euro opgehaald. Op een speciale internetpagina laat de organisatie weten waar dat geld aan besteed zal worden.

2. Roze Règâhs krijgen prijs voor homo-acceptatie in het voetbal

'We zijn er heel blij mee. Heel trots ook. Het motiveert ook om onze strijd voor te zetten.' Renate den Heijer van de Roze Règâhs glundert. Haar organisatie heeft gisteren de Haagse Kracht Award gekregen, uit handen van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. De Roze Règâhs krijgen hem, omdat zij zich 'daadkrachtig inzetten voor het uitbannen van homofobie op Haagse sportvelden en in het bijzonder binnen voetbal'.

3. Achttien maanden cel geëist tegen hardleerse Naaldwijkse drugsdealer

Een 24-jarige Naaldwijker was vorig jaar slechts een week uit de gevangenis of hij ging alweer de fout in. Hij heeft zijn straf voor het handelen in cocaïne uitgezeten. Maar de man is hardleers: hij wordt al snel opgepakt met een hoeveelheid harddrugs op zak. En daar blijft het niet bij. Het gebeurt nog een keer. De officier van justitie eist achttien maanden cel tegen de man, waarvan vier voorwaardelijk.

4. Te veel ganzen in Zuid-Holland: jagers moeten vogelpopulatie in evenwicht brengen

Er zijn te veel ganzen in Zuid-Holland en daarom mag er weer op de vogels worden gejaagd. Dat heeft de provincie bekendgemaakt. De gans veroorzaakt schade aan grasland, rietvelden en jonge planten én vormt bovendien een risico voor het vliegverkeer. Om het aantal ganzen weer in evenwicht te brengen, mogen jagers tijdelijk op de vogels schieten.

5. 'Onherstelbare schade aan beschermd natuurgebied door aanleg Duinpolderweg'

De voorgenomen aanleg van de Duinpolderweg tussen de N205 bij Hoofddorp en de N208 bij Hillegom, zal onherstelbare schade toebrengen aan kwetsbare natuur en historisch waardevol landschap. Dat vindt Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, die de noodklok luidt. De weg loopt dwars door de beschermde Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom.

Het weer: De dag begint zonnig, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Het wordt rond de 0 graden. Door de wind kan het nog wel kouder aanvoelen.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.

Vanavond te gast: Sjaak Polak, oud-speler van ADO Den Haag. Hij blikt samen met Menno Tamming vooruit op Sparta - ADO van aanstaande zondag.