Auto in het water in Rijswijk Auto in het water Hazepad Rijswijk (Foto: Regio 15)

RIJSWIJK - Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag te water geraakt naast het Hazepad in Rijswijk. Meerdere inzittenden zijn in de ambulances voor alle zekerheid gecontroleerd.

Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een duiker van de brandweer heeft het water nog afgezocht naar andere drenkelingen, maar er is niets gevonden. De auto is door de brandweer uit het water gehaald.