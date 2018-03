Deel dit artikel:











Maatregelen Hindoestaanse feest Holi Phagwa door kou Holi viering Den Haag 2015 (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - De organisatie van het Hindoestaanse feest Holi Phagwa heeft maatregelen genomen in verband met de kou. In het wijkpark Transvaal is een grote tent neergezet met daarin verwarming.

De festiviteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de tent behalve het gooien van het poeder. Dat gebeurt nog steeds op straat, omdat het te gevaarlijk is in een tent. De verwachting is dat vrijdag vanaf 13.00 uur honderden hindoes door Transvaal trekken. Met Holi Phagwa wordt het nieuwe jaar en de komst van de lente gevierd.