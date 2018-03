Groot schilderij gestolen uit Kurhaus: 'We staan voor een raadsel'

Het schilderij 'Havana Dreams' hing in de rooksalon in het Kurhaus (foto: Kurhaus)

DEN HAAG - Een twee bij twee meter groot schilderij, getiteld Havana Dreams, is verdwenen uit de rooksalon van het Kurhaus op Scheveningen. Niemand heeft iets van de diefstal gemerkt. Het schilderij is 10.000 euro waard. Manager Marcel Bosman heeft geen idee wie achter de ontvreemding van het schilderij zit. 'We staan voor een raadsel. Dit hebben we echt niet zien aankomen.'

Het Kurhaus heeft inmiddels aangifte gedaan van diefstal. Bosman roept iedereen op die iets heeft gezien om zich te melden en looft een beloning uit voor de tips die ervoor zorgen dat het schilderij terugkomt. 'We hechten namelijk veel waarde aan het schilderij.'

De manager geeft aan ook in gesprek te zijn met de leveranciers die ten tijde van de diefstal in het hotel aanwezig waren. 'We hebben nog geen idee wat er is gebeurd en wie het gedaan zou kunnen hebben, maar één ding is zeker: dit schilderij neem je niet zo mee in een auto.'



Havana dreams

Het schilderij is door de schilder Guy Olivier gemaakt in opdracht van het Kurhaus ter verhoging van de sfeer in de rooksalon. Het stelt een aantal Cubanen voor, een man en drie vrouwen die genieten van Cubaanse sigaren, vandaar de titel Havana Dreams.

LEES OOK: Meisje met de Parel krijgt in het Mauritshuis tijdelijk gezelschap van replica