PRO Kaag en Braassem: 'Geef inwoners geld om mee te beslissen'

Lijsttrekker Ruud van der Star te gast in Muijs in de Morgen (foto: Omroep West)

RIJPWETERING - De lijsttrekker van PRO Kaag en Braassem, Ruud van der Star, wil een deel van de gemeentebegroting beschikbaar stellen voor de inwoners van de gemeente. Dit zei hij vrijdag in het radioprogramma Muijs in de Morgen op Radio West. Met dit geld kunnen inwoners volgens hem zelf plannen maken en die presenteren aan de gemeente.

Van der Star vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente Kaag en Braassem zelf de handen uit de mouwen kunnen steken als ze iets willen veranderen. 'We moeten het met elkaar doen, dus inspraak van bewoners is cruciaal.'

'Wat je ziet is dat de betrokkenheid in de dorpen heel hoog is, maar vaak wordt er alleen naar de gemeente gekeken als er iets veranderd moet worden,' zegt Van der Star. Door geld beschikbaar te stellen wil de partij ervoor zorgen dat inwoners zelf initiatieven kunnen nemen om die vervolgens voor te leggen aan de gemeente.



Rijpwetering

De lijsttrekker van PRO Kaag en Braassem geeft als voorbeeld Rijpwetering. 'Dit dorp pakt de toekomst zelf op. Verschillende bewonersvereningingen gaan daar met elkaar in gesprek over verschillende zaken, zoals woningbouw en maatschappelijk vastgoed, en dit levert concrete afspraken op. Met deze afspraken kunnen ze dan naar de gemeente.'

