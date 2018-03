Deel dit artikel:











Huldiging olympisch kampioen Esmee Visser in haar geboortedorp Esmee Visser viert haar olympische titel. (Foto: ANP)

REGIO - Ze won op de Olympische Spelen goud op de vijf kilometer, werd daarvoor al gehuldigd op Medal Plaza en in het Olympisch Stadion, maar Esmee Visser wordt zaterdag nog één keer in het zonnetje gezet voor haar fantastische prestatie in Zuid-Korea. In haar eigen Beinsdorp wordt er in een buurtcafé een ode aan de 22-jarige schaatster gebracht.