Voorbeschouwing Sparta - ADO: Kuipers vervangt geschorste Beugelsdijk, Becker nog niet terug ADO-speler Nick Kuipers in actie tegen PSV (foto: SoccratesImages.com)

DEN HAAG - ADO Den Haag moet zondagmiddag in Rotterdam Tom Beugelsdijk en Sheraldo Becker missen. Beugelsdijk is geschorst en Becker heeft nog te veel last van een bovenbeenblessure. Het tweetal wordt vervangen door Nick Kuipers en Elson Hooi.

Vermoedelijke opstelling:

Sheraldo Becker is nog steeds niet inzetbaar. Hij kampt met een bovenbeenblessure. Tom Beugelsdijk is geschorst en zijn plek wordt overgenomen door Nick Kuipers. Melvyn Lorenzen zit weer bij de selectie. Hij maakte afgelopen maandag zijn eerste minuten na een hamstringblessure.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Ik ga niet mee in de verwachting om zomaar even negen punten te pakken tegen Sparta, NAC en Excelsior. Ga maar eens naar Excelsior om daar even te winnen en uit bij NAC hebben wij de overwinning gestolen.' 'Ik ga niet mee in de verwachting om zomaar even negen punten te pakken tegen Sparta, NAC en Excelsior. Ga maar eens naar Excelsior om daar even te winnen en uit bij NAC hebben wij de overwinning gestolen.' Vorig seizoen:

ADO Den Haag won vorig seizoen met 1-0 in Rotterdam. Het wonderschone doelpunt van Nasser El Khayati betekende officieel lijfsbehoud voor de Haagse eredivisionist. Uitgelicht:

Tien jaar geleden speelde ADO Den Haag haar eerste wedstrijd na de promotie naar de Eredivisie tegen Sparta. Het werd een 5-2 overwinning voor ADO. Mis niks van Sparta Rotterdam - ADO Den Haag:

De wedstrijd tussen Sparta en ADO Den Haag is zondagmiddag vanaf 14.25 uur live te volgen via 89.3 FM Radio West. Ook via de socials van Omroep West Sport blijf je op de hoogte.