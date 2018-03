Kjeld Nuis hoopt na gouden dubbel op Spelen ook WK sprint te winnen

ZOETERWOUDE - Hij haalde een gouden medaille op de 1000 en 1500 meter tijdens de Olympische Spelen, maar dat betekent niet dat Kjeld Nuis het nu wat rustiger aan doet. Nog geen week na de olympische sluitingsceremonie van de Spelen staat het WK sprint in het Chinese Changchun voor de deur. Ook daar hoopt de schaatser uit Zoeterwoude zaterdag en zondag hoge ogen te gooien.

Nuis geeft op de website van zijn schaatsploeg LottoNL-Jumbo eerlijk toe dat hij na zijn dubbele machtsgreep op de Olympische Spelen graag terug naar huis was gegaan. 'Ja, ik mis mijn gezin en familie wel. Maar ik kan hier aan de gekte ontsnappen en ontspannen in mijn hotelkamer op de negentiende verdieping. Via social media en mijn manager merk ik wel dat de gouden medailles veel los hebben gemaakt.'

Ondanks het gemis geeft de schaatser aan dat het hij er wel helemaal voor gaat in China. 'Ik ben sportman genoeg om de knop om te zetten, want ik moet nog een weekend aan de bak. Als het seizoen erop had gezeten, was ik lekker de kroeg ingegaan. Maar ik wil hier nog goed rijden, dus ik verwacht wel wat van het WK sprint.'



Goud ontbreekt

En dat WK wil Nuis ontzettend graag winnen, want dat is hem nog niet eerder gelukt. In het verleden heeft hij een keer zilver en een keer brons gehaald, maar zijn pijnpunt lijkt vooral op de 500 meter te liggen.

'Ik denk dat ik nu sneller ben dan voorheen. Op de Spelen reed ik mijn snelste opening ooit op de 1000 én 1500 meter. Het accelereren gaat goed, maar de 500 meter is wel een heel ander verhaal. Ik moet hetzelfde doen als dat ik op de Spelen deed. Als ik op elke afstand zo van start ga, verlies ik niet zoveel tijd op de 500 meter,' legt Nuis uit.



Kai Verbij

Naast Nuis komt ook ook Kai Verbij uit Hoogmade in actie op het WK. Hij verdedigt zijn wereldtitel, maar dit jaar mag er niet al te veel van hem worden verwacht. Tijdens de Winterspelen reed hij zijn eerste races op volle kracht nadat hij eind december in Heerenveen een liesblessure had opgelopen.

Een andere Nederlander die aan de start van het WK sprint zal verschijnen, is Ronald Mulder. Bij de vrouwen komen Jorien ter Mors, Marrit Leenstra en Letitia de Jong in actie.

LEES OOK: Pyeongchang 2018: de Spelen van koning Kjeld Nuis en kroonprinses Esmee Visser