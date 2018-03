Deel dit artikel:











Tram 15 rijdt andere route door ijs op de rails Een Avenio-tram (Archieffoto: Dennis Kranenburg)

DEN HAAG - De spoortunnel in de Rijswijkseweg in Den Haag waar tram 15 doorheen rijdt is afgesloten. Het tramspoor is te glad door ijsvorming.

De HTM probeert met pekel de sporen ijsvrij te maken. Probleem is daarbij dat er water uit het viaduct boven de tunnel naar beneden sijpelt dat weer bevriest op de rails. Tram 15 rijdt nu een andere route over het nieuwe stationsplein bij station Hollands Spoor en dan naar de Laakkade. De haltes Rijswijkseplein en Goudriaankade worden niet aangedaan. De verwachting is dat het de hele dag gaat duren.