24-jarige Hagenaar aangehouden voor overval op tankstation

DEN HAAG - De politie heeft vrijdag een 24-jarige man uit Den Haag aangehouden voor een overval op een tankstation aan de Meppelweg. Agenten waren snel in de buurt, waardoor de verdachte binnen twee minuten kon worden opgepakt. De overvaller zou het personeel hebben bedreigd met een slagvoorwerp.

Volgens de politie belde een getuige onmiddellijk 112 toen hij zag dat de man het bezinestation overviel. Het is niet bekend of er wat is buit gemaakt.