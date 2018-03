Getuige in lastig parket: 'Ik wil niet mee met de politie'

DEN HAAG - 'Ik ben de kroongetuige', zegt Fred lachend tegen de bode in de Haagse rechtbank als ze vraagt waar hij voor komt. De Amsterdammer is vrijdag meegekomen met zijn baas die moet voorkomen. Wat Fred dan nog niet weet, is dat het lachen hem wel snel zal vergaan.

De rechtszaal zit vol. De baas, Arie, en zijn advocaat lopen de volle zaal binnen. Arie is een lange, imposante man van eind vijftig. Hij draagt een legerjack, zijn grijze haar zit in een staart.

Fred moet als getuige op de gang wachten. Hij wordt straks naar binnen geroepen om een verklaring af te leggen. Intussen begint de rechter aan de zaak, die hij samenvat als 'een ingewikkeld verhaal'. Arie wordt ervan verdacht dat hij een gps-tracker onder de auto van zijn ex-vriendin heeft geplaatst.



'Ex zat in de schulden'

De ex zou hem geld schuldig zijn. Het gaat volgens Arie om een bedrag van zo'n '50- à 60.000 euro'. Volgens Arie richtte hij voor dat geld een appartement in, betaalde een opleiding en loste schulden af. 'Wist zij dat zij dat geld terug moest betalen?', wil de rechter weten. Arie zegt van wel, maar vindt dat zijn ex 'de regels van het spel tijdens de wedstrijd heeft veranderd'.

Volgens de rechter is dat een mogelijke reden voor Arie om de gps-tracker onder de auto te plakken. 'U wilde haar vast nog wel een keer spreken.' Maar daar klopt volgens Arie niets van. Hij zegt nauwelijks nog contact met zijn ex te hebben. Arie is inmiddels onderuit gezakt in zijn stoel, zijn armen heeft hij over elkaar geslagen. 'Fred heeft het gedaan', zegt Arie.



De getuige erbij roepen

'Laten we die er dan maar eens bij gaan roepen.' De rechter wenkt de bode en die stuurt Fred naar binnen. Vol vertrouwen beent 'kroongetuige Fred' door de zaal en nonchalant gaat hij zitten. Hij draagt een zalmroze blouse, zijn nepleren jas hangt naast hem over de stoel.

De rechter legt Fred uit dat hij straks getuige is en de waarheid moet spreken, anders wordt hij gelijk aangehouden voor meineed. Bij Fred beginnen inmiddels rode vlekken in zijn nek te onstaan. Tegen de politie heeft hij gezegd dat hij de tracker heeft geplaatst. De rechter legt uit dat als hij dat straks ontkent, hij ook wordt aangehouden voor het afleggen van een valse verklaring.



Rode vlekken

De rode vlekken onder het strakgeknipte kapsel van Fred, worden inmiddeld steeds groter. 'Ik heb mezelf in een lastig parket gewerkt', concludeert hij. De officier van justitie valt gelijk met de deur in huis en vraagt aan Fred of hij de tracker heeft geplaatst.

Fred begint aan een lang verhaal. Met een licht Amsterdams accent en zeer snel pratend, legt hij uit dat hij alleen maar wilde helpen. Hij wilde zijn baas en diens ex weer om de tafel krijgen. Dus vroeg hij aan een vage kennis uit de kroeg of hij zoiets kon regelen. 'Ik hoorde twee maanden niks en ineens belde hij: "Ik heb hem gemonteerd".' Fred maakt inmiddels wilde gebaren met zijn armen.



'Ik wil niet mee met de politie'

Als hij klaar is met zijn verhaal gaat de officier van justitie staan. 'U wilde alleen maar helpen? Maar dit is een heel ernstig feit.' Ze maakt vraagt Fred nogmaals of hij bij zijn verklaring blijft. Die kan inmiddels alleen nog maar zeggen: 'Ik wil absoluut niet mee met de politie.'

Maar daar heeft hij niks over te zeggen. 'Meneer wordt aangehouden', zegt de parketwacht door haar portofoon. Fred kijkt wat beteuterd als hij wordt afgevoerd door de zijdeur, op weg naar een weekendje politiecel. De zaak gaat op een later tijdstip verder. Arie wandelt rustig de zaal uit, hij heeft een grote grijns op zijn gezicht.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

