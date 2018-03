Deel dit artikel:











Vluchteling gevonden in vrachtwagen Alphen aan den Rijn De vluchteling werd in de vrachtwagen gevonden. Foto Mediatv

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn is in een vrachtwagen van Zeeman vrijdag een vluchteling aangetroffen. De vrachtwagen reed vanuit Frankrijk naar industrieterrein De Schans in Alphen aan den Rijn.

In Alphen werd de vreemdeling opgemerkt, meldt mediapartner Studio Alphen. Ambulancepersoneel heeft de asielzoeker nagekeken. De vluchteling is door de politie overgedragen aan de Vreemdelingendienst.





LEES OOK: Vluchtelingen verstopt in vrachtwagen