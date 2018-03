Help Miranda's droom uitkomen door te stemmen!

RIJSWIJK - Expeditie Robinson, je kent het televisieprogramma vast wel! Sinds vorig jaar mogen ook 'onbekende Nederlanders' meedoen aan het programma. Maar, dan moeten ze wel genoeg stemmen krijgen. Miranda Broks uit Zoetermeer wilt ontzettend graag meedoen, SuperDebby helpt!

De 32-jarige Miranda komt uit Den Haag en woont nu in Rijswijk. Ze zou heel graag in Expeditie Robinson willen zitten dit jaar. Ze heeft doorzettingsvermogen en ziet zichzelf als een geschikte kandidaat. Haar tactiek heeft ze al bepaald, ze wilt namelijk niet teveel opvallen. Miranda is al druk bezig met sporten, en is vijf keer per week bezig met triathlons.

In totaal moet Miranda zeven filmpjes uploaden en met al die stemmen maakt ze een kans om gekozen te worden. Al haar filmpjes wilt ze in het teken van Den Haag doen. Je kunt op Miranda stemmen via deze link. Miranda doet haar oproep: "Vanaf seizoen 1 al groot fan, het zal een droom zijn die uitkomt als ik mee kan doen. En een Haagse in Expeditie Robinson zal zorgen voor leuke beelden. Kortom wil je een Haagse Chick in dit programma stem dan op mij!"