Ouderentelefoon en Seniorenwoonakkoord: ouderen zijn verkiezingsthema in Den Haag

DEN HAAG - Politieke partijen in Den Haag richten zich deze gemeenteraadsverkiezingen specifiek op ouderen. ChristenUnie/SGP presenteert vrijdag het lokale actieplan 'Waardig ouder worden' en Groep de Mos roept op tot een offensief tegen ouderenmishandeling.

Volgens Groep de Mos blijkt uit onderzoek dat duizenden ouderen jaarlijks slachtoffer zijn van psychisch of lichamelijk geweld. De partij pleit voor een 070-Ouderentelefoon. 'Dit zou een goede eerste stap zijn,' zegt lijsttrekker Richard de Mos.

De Mos erkent dat er al een meldpunt voor mishandeling is, Veilig Thuis. De Mos: 'Maar dat is vaak overbelast en vooral gericht op kinderen. Daarom moet er een meldpunt specifiek voor ouderen komen. Het gaat om kwetsbare mensen die vaker sociaal geïsoleerd zijn en daardoor niet makkelijk om hulp kunnen vragen. Met een telefonisch meldpunt kunnen zij de hulp krijgen die ze nodig hebben.'



Waardig ouder worden

De ChristenUnie/SGP in Den Haag presenteert een lokaal actieplan dat voortkomt uit het landelijke manifest 'Waardig ouder worden'. De partij wil zich onder meer richten op eenzaamheidsbestrijding onder ouderen en goede en betaalbare zorg. Ook moet er een Seniorenwoonakkoord komen.

Onder dat woonakkoord zetten woningcorporaties, projectontwikkelaars, ouderenorganisaties en zorgaanbieders hun handtekening en het regelt onder meer dat ouderen langer in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Ook wil de ChristenUnie/SGP aandacht voor het levensloopbestendig maken van woningen zodat ouderen langer thuis kunnen wonen.



Thuis voelen

Kandidaat-raadslid Linda Miedema-Hilhorst van de ChristenUnie/SGP zegt het belangrijk te vinden dat senioren zich thuis voelen in Den Haag. 'Ouder zijn lijkt in onze samenleving maar al te vaak iets negatiefs, terwijl de levenservaring van mensen zoveel wijsheid bevat voor jongere generaties,' zegt zij. 'We willen met dit actieplan ouderen de plek geven die ze verdienen, namelijk midden in de samenleving.'