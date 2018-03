Deel dit artikel:











Haagse Hindoes vieren Holi Phagwa thuis met warme chocomelk in plaats van poeder Holi viering Den Haag 2015 (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Haagse Hindoes zijn teleurgesteld dat het Holifeest in het Haagse wijkpark Transvaal niet doorgaat vanwege de kou, maar ze zijn absoluut niet ontroostbaar. 'Ik mis het geluk van de kleuren en het poeder niet, want dat geluk zit in mijn hart', lacht de voorzitter van de Hindoe Ouderenbond Narain Mathura. 'We vieren het lentefeest nu gewoon thuis met warme chocomelk.'

Mathura heeft twee kleuren poeder meegenomen; 'Rood en wit, de kleuren van de lente'. De organisatie heeft het feest afgelast vanwege de kou en de wind. 'Vanwege het extreme weer, hebben we besloten dat het Holi feest niet doorgaat. Dit is ontzettend sneu en jammer voor iedereen, maar we kunnen mensen niet blootstellen aan dit soort omstandigheden,' zegt voorzitter van Stichting Holi Samen Den Haag, Amar Soekhlal. Het is de eerste keer dat de organisatie het feest afgelast. Dit jaar zou de 14de Haagse viering zijn.

Grote tent Eerder nam de organisatie al maatregelen in verband met de kou. Er was een tent neergezet met daarin verwarming. LEES OOK: Maatregelen Hindoestaanse feest Holi Phagwa door kou