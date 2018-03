Deel dit artikel:











Honderden huurders in Duindorp in de kou Vestia

DEN HAAG - In Duindorp zitten enkele honderden huurders van woningcorporatie Vestia in de kou. Er is een storing aan de zeewaterwarmtecentrale. Vestia heeft vrijdag een noodvoorziening geplaatst.

Die moest uit Duitsland en België komen. Het transport uit Duitsland mocht alleen in de nacht. Beide installaties zijn vrijdag rond het middaguur op elkaar aangesloten. Daardoor wordt er weer warmte geleverd. Het zal volgens een woordvoerder van Vestia nog enige uren duren voordat er weer volop warmte leverbaar is.

De eerste storingsmelding is volgens Vestia van woensdag. Het gaat om zeker 800 woningen.