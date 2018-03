Deel dit artikel:











Hubertustunnel alweer open na spoedreparatie De Hubertustunnel in Den Haag (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - De Hubertustunnel in Den Haag is vrijdagmiddag om 13.00 uur dicht gegaan voor verkeer in de richting van de Landscheidingsweg.

Dat was nodig, aldus een woordvoerder van de gemeente Den Haag, omdat er vorstschade was aan het wegdek. Die is met spoed gerepareerd. Na ruim een uur kon de tunnel weer open voor het autoverkeer. Na de vorstperiode gaat de tunnelbuis nog een nacht dicht om het probleem definitief te verhelpen.