Dit weekend geen algehele afgelasting voor amateurvoetbal Voetbalveld in de sneeuw (Foto: ANP)

REGIO - De KNVB gaat, ondanks het koude weer en de verwachte sneeuw, niet over tot een algehele afgelasting van het amateurvoetbal in onze regio. Alleen de allerjongsten kunnen thuis blijven; alle wedstrijden die plaatsvinden in de Onder-7 en Onder-11 competities in de districten West I en West II worden wel afgelast.

De KNVB heeft de jeugdwedstrijden geschrapt omdat die voornamelijk in de ochtend gespeeld worden en omdat deze leeftijdgroepen extra kwetsbaar zijn voor de kou. Vorige week liet de KNVB al weten dat clubs wel goed rekening moeten houden met de kou en zelf moeten afwegen of een wedstrijd spelen verantwoord is of niet. Voetballen op natuurgras zal in enkele gevallen vanwege de vorst lastig worden, maar meestal kan er gewoon op kunstgras worden gevoetbald.