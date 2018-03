Onduidelijkheid over adres op stempas Haagse ouderen blijkt misverstand

DEN HAAG - Opschudding bij een groep ouderen uit de Pasteurstraat en de Linnaeusstraat in het Haagse stadsdeel Laak. Op hun stempas voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zagen ze tot hun schrik een adres van een stembureau dat veel verder weg ligt dan het bureau waar ze gewend zijn om hun stem uit te brengen. De gemeente Den Haag stelt de ouderen gerust: ze kunnen bij alle stemlocaties in de stad terecht, dus ook bij het bureau om de hoek.

'In de koffiekamer was veel onrust,' zegt Bram Poons, bewoner van de Pasteurstraat. De bewoners van 200 ouderenwoningen zagen dat ze bij het Esloo College aan de Noordpolderkade of bij HVV Laakkwartier aan de Jan van Beersstraat konden stemmen. Terwijl er al jarenlang een stembureau in de Paets van Troostwijkstraat is, praktisch om de hoek. Door de informatie op de stempas dachten de ouderen dat hun vertrouwde stembureau er dit jaar niet meer zou zijn.

'Mensen vonden het onbegrijpelijk en een schande. Om bij de Noordpolderkade te komen moeten we de drukke Rijswijkseweg oversteken. Het zijn mensen met een rollator en dat is veel te ver voor ze. Dit gaat stemmen kosten, want een aantal mensen geven al aan dat ze dit jaar niet gaan en dat ze hun stempas gaan weggooien,' zegt Poons.



Gewoon om de hoek stemmen

Een telefoontje naar de gemeente maakt duidelijk dat de oudere bewoners van de Pasteurstraat en de Linnaeusstraat zich geen zorgen hoeven te maken. 'Inwoners van Den Haag kunnen 21 maart bij alle stembureaus in de stad terecht. Dat staat ook op de stempas. Het adres is slechts een suggestie van een bureau in de buurt,' zegt een woordvoerder.

'Het stembureau aan de Paets van Troostwijkstraat is dit jaar verplaatst van basisschool De Horizon naar SBO Merlijn, in hetzelfde pand. De ouderen kunnen daar hun stem uitbrengen.' Het stembureau is op woensdag 21 maart van 7.30 tot 21.00 uur geopend en is toegankelijk voor mindervaliden. In stadsdeel Laak zijn dit jaar vier extra stembureaus ingericht in vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen.



Onduidelijkheid wegnemen

De gemeente kon niet aangeven waarom in dit geval niet het adres van het dichtstbijzijnde stembureau op de pas terecht is gekomen: 'We gaan in de regel uit van de kortste afstand en daarbij worden bruggen en water uitgesloten. Het blijft een suggestie en het is een enorme klus om dit voor alle huishoudens in Den Haag uit te zoeken.'

Wel wordt geprobeerd om de onduidelijkheid bij de ouderen weg te nemen. 'Volgende week krijgt iedereen in Den Haag een lijst met alle locaties om te stemmen. We zorgen er voor dat deze bewoners van de Pasteurstraat en de Linnaeusstraat de verkiezingskrant zo snel mogelijk krijgen. Ons verkiezingsbureau is daarmee bezig,' zegt de woordvoerder.



Brieven opgehangen

Bram Poons is tevreden met de oplossing van de gemeente. 'Ik ben blij, maar blijf het eerlijk gezegd wel dom vinden. Het heeft voor een hoop onrust gezorgd. Maar het wordt prima opgelost. We hebben zelfs al contact gehad met burgemeester Krikke zelf. Ik heb net brieven opgehangen in de verschillende flats. Daarop staat dat bewoners hun stempassen niet hoeven weg te gooien en gelukkig gewoon in de buurt kunnen stemmen!'