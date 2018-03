Robbie van der Veen (CDA): Een marktkoopman met politieke ambities

DEN HAAG - Keurig geklede en misschien een tikkeltje saaie mensen. Velen zullen politici zo omschrijven. Maar het kan ook anders. Dat bewijzen sommige kandidaat-raadsleden die na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in de Haagse gemeenteraad aan de slag willen. Wij belichten deze week drie opvallende kandidaten. Vandaag de eerste: Robbie van der Veen, een marktkoopman met politieke ambities.

Bezoekers van de Haagse Markt kan het niet ontgaan. Robbie van der Veen wil de politiek in. Zijn marktkraam met kleding is volgehangen met groene CDA-vlaggen, -banners en folders. Het is duidelijk: Van der Veen wil voor het CDA de Haagse gemeenteraad in.

Van der Veen heeft de politiek niet zelf opgezocht, de politiek vond hem. 'Ik ben door meerdere partijen gevraagd, ook door Groep de Mos', vertelt hij. 'Maar ik voel mij meer thuis bij het CDA omdat dit een wat rustigere partij is en minder populistisch.'



Minder regels

Het kandidaat-raadslid staat op plek zestien van de CDA-kandidatenlijst en dat geldt als een onverkiesbare plaats. Maar als hij de kans krijgt om de gemeenteraad in te gaan dan weet Robbie van der Veen waar hij zich voor zal inzetten. 'Minder bureaucratie en minder regels voor ondernemers. Dat vind ik heel belangrijk. Het duurt bijvoorbeeld soms heel lang voor je een vergunning krijgt en dat zorg voor onrust onder ondernemers. Laat ondernemers gewoon ondernemen.'

De marktkoopman voelt zich dus thuis bij het CDA, ook bij de christelijke wortels van de partij. 'Mijn opa ging altijd al naar de kerk en ik vroeger ook wel. Het is niet zo dat ik elke week in de kerk kom maar ik geloof wel dat er iets is. Wat ik goed vind aan de partij is de aandacht voor normen en waarden. We hoeven niet allemaal het liefste jongetje van de klas te zijn maar een beetje fatsoenlijk met elkaar omgaan, vind ik wel heel belangrijk.'

Dit is deel 1 van een serie artikelen over markante kandidaat raadsleden.