Politie krijgt veertig tips over Orlando Boldewijn

DEN HAAG - De politie in Rotterdam heeft tot vrijdag zo'n veertig tips binnen in de zaak Orlando Boldewijn. Het gaat om tips die binnenkwamen nadat de politie donderdag een specifieke oproep deed aan schippers en vissers om zich te melden.

Over de inhoud van de tips wil de politie vrijdag niks kwijt. Ook wil ze niet bevestigen of er al mensen gehoord zijn. 'Dit is wat we vandaag naar buiten brengen,' zegt een woordvoerster van de politie in Rotterdam. Donderdag plaatste de politie borden in Ypenburg met de vraag om meer informatie.

Het lichaam van Orlando Bodewijn werd maandagavond gevonden in het water in de Haagse wijk. De 17-jarige Rotterdammer was toen al meer dan een week vermist nadat hij zondag 18 februari niet thuiskwam van een afspraakje dat hij maakte via een datingapp.



Orlando gevonden na anonieme tip

Het lichaam van Orlando werd gevonden door duikers, nadat er een tip binnen kwam via Meld Misdaad Anoniem.

Het is nog niet duidelijk hoe Orlando om het leven gekomen is. De politie houdt alle scenario's nog open. Dat betekent dat de dood van Orlando een misdrijf kan zijn, maar ook een ongeluk of zelfmoord.

