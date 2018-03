20 van Alphen zondag voor 53e keer van start

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is nu nog moeilijk voor te stellen door de kou, maar aanstaande zondag zullen ongeveer achtduizend mensen weer meedoen aan de '20 van Alphen', de oudste hardloopwedstrijd van de regio. De organisatie maakt zich weinig zorgen over het weer, maar heeft wel wat extra tips.

'Zondag gaat het hopelijk goed,' zegt organisator Arthur Bosua, 'dan voorspellen ze in ieder geval minder wind. En als het dan droog is met een zonnetje zijn we dik tevreden.' Toch heeft de organisatie wel wat extra maatregelen genomen. Zo zijn alle lopers bijvoorbeeld geïnformeerd over hoe je je het beste kan kleden en zijn toeschouwers via social media gewaarschuwd om zich goed aan te kleden.

'Het gaat er met name om dat je laagjes aantrekt,' weet Bosua. 'Een thermoshirt en dan twee shirts eroverheen. Een extra jack is alleen voor de langzamere lopers en de ervaren lopers weten wel hoe ze zich moeten kleden.'



Olympier als 'haas'

De 20 van Alphen heeft de Olympische hardloper Maureen Korsten weten te strikken als haas. Zij moet ervoor zorgen dat de kopgroep het tempo hoog houdt. 'Dat levert ons natuurlijk publiciteit op,' zegt Bosua, 'en natuurlijk leuk dat zo'n Olympische atleet ook aandacht aan de 20 wil schenken.'

De 20 van Alphen begint zondagochtend om 10.30 uur met de Family Run en vanaf 14.30 uur beginnen de snelle mannen en vrouwen aan de loop.

LEES OOK: Koen Naert volgt Marius Ionescu op als winnaar 20 van Alphen