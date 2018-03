Wie helpt Natascha met het in elkaar zetten van haar planetarium?

DEN HAAG - Natascha Kooijman uit Capelle aan den IJssel startte rond 2011 met het sparen van planeten om deze in elkaar te zetten. Maar ze is het overzicht kwijt en ze zoekt iemand die haar kan helpen met het in elkaar zetten.

Waar welke planeet staat weet ze niet, maar ze vindt de planeten machtig mooi en als naar buiten kijkt voelt ze zich nietig en klein. Natascha uit Capelle aan den IJssel startte rond 2011 dan ook enthousiast met het sparen van de planeten via 'Ons Zonnestelsel'. Een paar jaar lang kreeg ze elke twee weken een paar onderdelen thuis gestuurd tot ze de onderdelen had voor het bouwen van twee planetariums. Haar man had wel zin in een projectje dus hij zou alles uiteindelijk in elkaar gaan zetten. Maar voor hij de kans kreeg overleed hij...

Toen leerde Natascha een andere man kennen. Ook op het gebied van de planetariums gloorde er weer hoop. Hij begon met het in elkaar zetten. Weer sloeg het noodlot toe, van het ene op het andere moment was deze man verdwenen. Natascha bleef achter met een half afgemaakt planetarium. Er zitten stapels boeken bij met uitleg, maar omdat er gedeeltes al gemaakt zijn weet ze niet waar ze moet beginnen. Alle onderdelen bij elkaar hebben een klein kapitaal gekost en Natascha wil heel graag haar slaapkamer omtoveren in 'planeten-stijl'. Ze hoopt dan ook vurig dat er iemand is die haar kan helpen met het in elkaar zetten van de planetariums of die het voor haar kan doen.

