Gebouw voormalige Amerikaanse ambassade maandag weer in Haagse handen

De voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag (foto: ANP)

DEN HAAG - De voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag wordt na jaren weer Nederlands grondgebied. Maandag wordt het gebouw officieel overgedragen aan de gemeente Den Haag. Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, overhandigt dan de sleutel aan burgemeester Pauline Krikke.

Het gebouw van de voormalige Amerikaanse ambassade is een rijksmonument. Het gebouw krijgt in de toekomst een andere bestemming, maar welke dat gaat worden staat nog niet vast.

Wel wordt er op dit moment onderzocht of er in het gebouw een combinatie van een museum en hotel gehuisvest kan worden. Maar voor het zover is wordt het pand opengesteld voor publiek.



Nieuwe gebouw

Afgelopen januari is het personeel van de Amerikaanse ambassade van het centrum van Den Haag naar het nieuwe gebouw aan het John Adams Park in Wassenaar verhuisd.

Omwonenden zijn niet blij met de komst van de ambassade, omdat veiligheidsmaatregelen niet op eigen terrein zouden worden genomen, maar op de openbare weg. Ook moest het naastgelegen tuincentrum Bloemendaal wijken voor een demonstratieveld en omdat het gebied wordt heringericht tot weidegebied.

