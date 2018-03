Sjaak Polak ziet ADO play-offs voor Europees voetbal halen: 'Team steekt goed in elkaar'

Sjaak Polak te gast in TV West Sport

DEN HAAG - Sjaak Polak ziet ADO Den Haag dit seizoen de play-offs voor Europees voetbal wel halen. De oud-speler van de Haagse eredivisieclub vindt de huidige selectie van trainer Fons Groenendijk 'goed in elkaar steken', zegt hij in TV West Sport.

'ADO speelt goed en als zelfs Robert Zwinkels ballen met zijn hoofd uit het doel gaat koppen, haha', doelt Polak op de redding met de vetkuif zondag tegen Ajax. 'Nee, gekkigheid. Hij keept dit seizoen ontzettend goed. En dan hebben ze ook nog eens een goede verdediging staan én ze creëren veel kansen. Het steekt goed in elkaar.'

Polak wenst de directe tegenstanders van Tom Beugelsdijk en Wilfried Kanon veel geluk in een wedstrijd. 'Prettige kerstdagen. Met die twee tegenover je heb je het echt heel slecht.' In de Italiaanse media wordt Kanon gelinkt aan vijf Serie A-clubs. Is hij na vijf jaar ADO toe aan een volgende stap?



Kassa

'Als hij zich zo door blijft ontwikkelen en ADO komt in Europees verband te spelen, dan gaat de kassa zeker rinkelen', zegt Polak overtuigd. 'Hij heeft een goede mentaliteit en heeft de Afrikaanse sliding in huis. Nederlandse spelers worden daar bang van.'

Bekijk hieronder de hele uitzending met Sjaak Polak, waarin onder meer vooruit wordt geblikt op Sparta - ADO Den Haag van aanstaande zondag.