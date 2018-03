Houd je van muziek en speel je accordeon? Anne zoekt jou!

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Anne zit al 14 jaar in het koor: 'Het Hollandsche Lied' en is zangeres in het koor. Het koor speelt uitsluitend Hollandse liedjes met een repetoire van zo'n 100 nummers.

Accordeonist gezocht voor het koor 'Het Hollandsche Lied'

Het koor is nu op zoek naar, het liefst, een mannelijke accordeonist. Waarom? Er mogen nog wel wat mannen bij in het koor. De mannelijke accordeonist moet wel ervaren zijn, zodat als er een accordeonist uitvalt, er altijd wel iemand is die het over kan nemen. Het koor bestaat uit ongeveer 64 leden en alle leden wonen in de omgeving van Delft. Meestal komen er zo'n 57 mensen op een avond af en daarbij wordt er gezellig een kopje koffie gedronken en zelfs een wijntje aan het eind van de avond. Het geld wat wordt overgehouden, wordt besteed aan allerlei leuke activiteiten, zoals een groot diner met kerst. Anne vertelt waarom ze het liefst een man erbij willen hebben bij het koor: 'Mannen zijn betrouwbaar, als ze er eenmaal zijn, dan gaan ze ook niet meer weg en daar zijn wij precies naar op zoek'. Het koor is erg gezellig en er wordt zelfs aan carpoolen gedaan door de leden. Je krijgt er dus gelijk gezellige nieuwe vrienden bij als je je aanmeldt voor dit koor. Het koor treedt ongeveer 4 tot 6 keer per jaar op. Ben jij een man en ben je een ervaren accordeonist die lid wil worden van het koor 'Het Hollandsche Lied'? Meld je dan nu aan door een mail te sturen naar superdebby@omroepwest.nl en dan brengen wij je in contact met Anne.