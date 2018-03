Scheveningen kan winnende reeks bekronen met periodetitel

DEN HAAG - De wedstrijd tussen Scheveningen en ONS Sneek die zaterdagmiddag op Sportpark Houtrust gespeeld wordt, is niet zomaar een duel. Bij winst pakken de Scheveningers de eerste prijs van het seizoen: de tweede periodetitel. Het zou volgens Scheveningen-trainer John Blok een mooie bekroning zijn van een uitstekende reeks.

'Ik ben niet echt verrast door de mooie resultaten want ik vind dat we ook in de eerste seizoenshelft al een paar aardige wedstrijden hebben gespeeld. Maar dit is een serie die nu wel heel erg lang aanhoudt. Normaal gesproken zit er ook nog wel eens een gelijkspelletje tussen. Dus wat dat betreft ben ik toch ook wel een beetje verrast,' zegt John Blok.

Van extra druk op de wedstrijd tegen Sneek is volgens Blok geen sprake. 'We zien een periodetitel wel als echte prijs, maar we hebben dan nog niks. We benaderen de wedstrijd tegen ONS Sneek dan ook gewoon als iedere andere wedstrijd. Natuurlijk zal er iets meer druk zijn, maar deze groep kan daar prima mee omgaan,' aldus Blok.



Promotie naar tweede divisie

Bij een periotetitel doet Scheveningen aan het einde van het seizoen mee aan de nacompetitie waarin promotie naar de tweede divisie te verdienen is. Maar zover wil Blok nog niet vooruit kijken. 'We moeten eerst maar eens zien die tweede periode te winnen en daarna is het nog een lange weg richting eventuele promotie.'